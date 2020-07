Roelof Hemmen heeft vanochtend zijn laatste uitzending gemaakt op BNR Nieuwsradio. Na negen jaar stopte de presentator bij de zender. “Het was schitterend, ik heb van elke minuut genoten”, zei hij in zijn laatste woorden. “‘Big Five’ was voor mij de piek op de kerstboom. Elke dag een uur over interessante mensen over belangrijke onderwerpen.” De presentator noemde het programma ‘een geschenk’.

Sinds begin juni leest Roelof het nieuws in de ochtenduren op Radio 538, als opvolger van Henk Blok. Die werkzaamheden zijn niet meer te combineren met het programma op BNR Nieuwsradio, waardoor Roelof vanochtend een punt zette achter zijn loopbaan bij de commerciële nieuwszender.

Art Rooijakkers en Diana Matroos volgen Roelof op als presentator van ‘BNR’s Big Five’. Dat doen ze bij toerbeurt.

Foto: Radio 538