Wilfred Genee is in de race om twee prijzen binnen te slepen: de radioring voor Beste Radioprogramma en de prijs voor Beste Presentator. “Eigenlijk versprak ik me van de week op tv een beetje, want ik zei dat ik radiomaken het leukste vond wat er is. Het is nog zoveel leuker dan tv maken”, zei Wilfred gisteren op BNR Nieuwsradio.

Al vijftien jaar lang presenteert Wilfred wekelijks ‘The Friday Move’ op BNR. Ook was hij eerder jarenlang te horen op Radio Veronica. “Wat mij betreft doe ik dit nog dertig, veertig of vijftig jaar”, zegt Wilfred over het presenteren van zijn programma op BNR. “Het leuke aan ‘The Friday Move’ is dat het zo’n afwisselend programma is met zoveel variëteit aan inhoud, onderwerpen en mensen.”

Volgens Wilfred zou het winnen van de Gouden RadioRing ‘de bekroning op het werk zijn’. De radioprijzen worden morgenavond uitgereikt in theater Gooiland in Hilversum. Stemmen kan nog tot morgen 12:00 uur.

Foto: Remko Modderkolk