De Dutch Podcast Award voor beste podcast is gewonnen door ‘Napleiten’ van BNR. Daarin praten misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Flokstra met advocaten en officieren van justitie over geruchtmakende strafzaken. De podcast ‘Moordzaken’ ging er met de publieksprijs vandoor. In deze podcast bespreken Carine Voshaar (‘Carrie’) en Edward van der Marel (‘Eddie’) elke twee weken spraakmakende Nederlandse moordzaken.

Er was dit jaar een nieuwe opzet voor de prijzen, die BNR Nieuwsradio organiseert. In het verleden bepaalde het publiek de genomineerden en konden ze in elke categorie stemmen. De stem van de jury telde voor een minderheidsaandeel mee om te bepalen wie de winnaar werd. Dit jaar moesten podcastmakers en -uitgevers zelf hun podcast insturen en bepaalde de jury wie er genomineerd werd. Deze vakjury bepaalde ook de winnaars.

“De BNR podcast ‘Napleiten’ werpt een uniek licht op strafprocessen, waarbij belangrijke afwegingen vanuit verschillende perspectieven worden belicht”, aldus de jury. “De podcast is inhoudelijk, heeft sterke gasten en behandelt interessante zaken, al bekend of nog onbekend. Bovendien is de podcast op geen moment sensatiebelust, wat in dit genre niet altijd vanzelfsprekend is.”

Dit zijn de categoriewinnaars van 2023:

Jeugd: Sarah’s Mysteries (NPO/NTR)

Het interview: De liefde van nu (De Volkskrant)

Dagelijkse podcast: NRC Vandaag (NRC)

Chatcast Vermaak: Rookworst de Podcast (De Stroom)

Chatcast Informatief: Napleiten (BNR)

Sound design: Koffer 23 (Tonny Media)

Fictie: Donkerslag (L1)

Nieuwkomer: De Taxi Oorlog – Sander ’t Sas (BNR)

Brandstory: Koffer 23 (Tonny Media)

Journalistieke productie: Het geheim van Mallorca (NU.nl)

Verhalend: De gestolen schilderen van Jopie Huisman (NPO/NTR)

Host: Niet van de wereld – Maarten Dallinga (Omroep Gelderland)

Vernieuwing: De vrouw met duizend gezichten (WPG Studio’s)