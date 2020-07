Eva Cleven presenteert vanaf 1 september haar eigen programma op NPO 3FM. Ze gaat op zaterdag tussen 22:00 uur en middernacht ‘Cluv Cleven’ maken, waarin vooral dancemuziek te horen zal zijn. Ze volgt Sagid Carter op, die stopt met het programma.

Eva presenteert al een aantal jaar een radioprogramma op FunX. Eind 2016 won ze de Philip Bloemendal Prijs, voor jonge talentvolle journalistieke presentatoren. Ook deed ze al een aantal jaren verslag van muziekfestivals als Lowlands, Down The Rabbit Hole en Best Kept Secret. “Ik ben blij dat ik voor jongerenmerken als FunX en 3FM mag werken, daar ben ik van toegevoegde waarde en voel ik me thuis”, aldus Eva.

Foto: FunX