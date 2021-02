Rob Stenders wordt de nieuwe zendermanager van Radio Veronica en eindverantwoordelijk voor de muziek en de programmering van het station. Daarnaast gaat hij met zijn vaste sidekick Caroline Brouwer dagelijks zijn programma ‘Bonanza’ presenteren. Deze week is Rob al voor het laatst te horen op NPO Radio 2.

De overstap van Rob hing al langer in de lucht. Afgelopen najaar gingen er geluiden dat Rob in gesprek was met de zender. En ook eerder, in zowel 2017 als 2018, overwoog Rob de overstap naar Radio Veronica. De dj maakt voor Talpa Network, het moederbedrijf van Radio Veronica, al een podcast, samen met Leo Blokhuis.

Grote vrijheid

“Ik zit echt heerlijk bij BNNVARA en Radio 2”, zegt Rob Stenders. “Dus heb er onverantwoord lang over na moeten denken. Wil ik dit? Moet ik dit doen? Waarom zou je? Je zit toch fantastisch en je geniet elke dag van de Bonanza en de grote vrijheid waarmee ik het programma kan maken, de geweldige verhalen en platen van jullie, het vertrouwen, beter kan bijna niet. En toch was daar de programmadirecteur van Radio Velona die influisterde: ‘gozer, als je het nu niet doet, doe je het nooit meer’.”

“De sleutels in handen krijgen om van Radio Veronica een muzikale vrijplaats voor liefhebbers te maken, zo’n kans krijg je maar één keer. Dat ik nu de kans krijg om als zenderbaas de koers van dit station te bepalen en zwart-op-wit het vertrouwen en de vrijheid heb gekregen om er de zender van te maken waar ik in geloof, maakt de cirkel rond.”

Vanaf 28 juni

Rob zal vanaf 28 juni te horen zijn op Veronica. Met zijn eerste werkzaamheden als zendermanager achter de schermen start hij al iets eerder dit jaar. Op dit moment vervult Niels van Baarlen de functie van zendermanager ad-interim.

Directeur Radio Marc Adriani van Talpa Network vindt het een eer dat Rob Stenders naar zijn zender komt. “Als geen ander weet hij luisteraars mee te nemen in een muzikaal avontuur. Ik ben ervan overtuigd dat hij zijn passie voor muziek en het radiovak meeneemt naar het Veronica-team en haar luisteraars.”

Verleden

Rob Stenders presenteerde van 1987 tot en met 1991 Veronica-programma’s als Stenders & Van Inkel, Oh, Wat Een Nacht, Goud van Oud en D’Rob of D’ronder. Na een korte uitstap van een jaar keerde hij in 1992 weer terug naar Radio Veronica, waar hij tot 1995 te horen was met programma’s als Listen To The Music en Shockradio.

Na een periode bij NPO 3FM verhuisde Stenders in 2014 naar NPO Radio 2.

Foto: Ben Houdijk