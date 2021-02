Alle radiozenders mogen komend jaar alcoholreclames uitzenden. Dat heeft de alcoholindustrie vastgesteld, verenigd in de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA). Er geldt een verbod voor reclame van alcoholhoudende drank aan een publiek dat voor méér dan 25 procent bestaat uit minderjarigen. Maar sinds 2016 is er geen radiozender meer die aan deze voorwaarde voldoet.

Jarenlang mocht SLAM! geen alcoholreclames uitzenden, maar dat veranderde in 2017. “Jongeren kijken minder tv en luisteren minder naar radio. Daarnaast zien we ook dat ook los daarvan jongeren minder bereikt worden via reclame op televisie”, zegt STIVA-directeur Peter de Wolf. Er is daarom geen enkele radiozender aan te merken als jongerenzender.

Voor 21:00 uur mag helemaal geen alcoholreclame worden uitgezonden. Daarnaast mag reclame voor alcoholhoudende drank zich niet specifiek richten op minderjarigen. Daarom laat STIVA elk jaar vaststellen welke zenders als jongerenzender kunnen worden aangemerkt. Voor de vaststelling van het percentage minderjarigen in het kijk- en luisterpubliek wordt uitgegaan van het gewogen gemiddelde van de kijk- of luistercijfers, afgezet tegen het gehele programma- aanbod van een zender. Nationaal Luister Onderzoek (NLO) en Stichting Kijk Onderzoek (SKO) hebben de onderzoeken uitgevoerd.

