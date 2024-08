Rob Janssen wil dit jaar graag het Glazen Huis in tijdens 3FM Serious Request. “Ik hoop dat ik nog een keer geselecteerd word voor het Glazen Huis”, zegt de dj tegen het AD. Ik heb het twee keer in Amersfoort gedaan, maar sinds Nijmegen is Serious Request echt weer helemaal terug. Een podium met livemuziek, de brievenbus, een gastvrije stad die bij de muziek van 3FM past: alles klopte weer. Het lijkt me fantastisch om dat vanuit het Glazen Huis te beleven. Plaatjes draaien én iets doen voor het goede doel is de mooiste combinatie die ik me kan voorstellen.”

De dj is blij dat hij weg is uit de ochtend. “Ik had er lang over nagedacht, het was een dilemma maar het ging ten koste van mijn gezondheid. ’s Ochtends om vijf uur was ik al in de studio en ik merkte zowel fysiek als mentaal dat dat voor mij niet werkt.”

Inmiddels is hij op vrijdagmiddag te horen. “Dat bevalt heel goed. Net als de ochtend is het ‘drive-time’, veel mensen luisteren in de auto. Het is een belangrijk moment in de week. Het is een eer om op die plek te zitten, tegenover grootheden als Edwin Evers op Radio 538. Het is bijna weekend, je spreekt alleen maar blije mensen, het hoeft niet zo serieus te zijn.”

Foto: Kermis FM