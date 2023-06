De NPO vindt dat NPO Luister de experimentele fase voorbij is en ziet het nu als een volwaardig audioplatform. De NPO Luister-app, met daarin alle podcasts en radiozenders van de publieke omroep, kent een vernieuwde vormgeving.

Jurre Bosman, directeur audio NPO: “NPO Luister brengt het complete audio-aanbod van de publieke omroep bij elkaar: on demand in de vorm van podcasts en live in de vorm van onze radiozenders. We willen het luisteraars zo nog makkelijker maken om op elk moment, waar dan ook, iets te luisteren van de publieke omroep wat de moeite waard is. De app is gratis en je kunt zonder abonnement alles beluisteren. Ik ben heel blij dat we ons publiek deze service kunnen bieden.”

In 2020 startte NPO Luister als experiment. Vorig jaar gaf staatssecretaris Uslu (Media) toestemming om definitief door te gaan met het audioplatform. Kevin Goes is begin juni begonnen als manager van NPO Luister om samen met de publieke omroepen NPO Luister verder uit te bouwen en aansluiting te houden met de veranderingen op het gebied van audioconsumptie.

De publieke omroep nodigt later dit jaar niet-professionele audiomakers uit om deel te nemen aan een publiekspitch. Wie een goed en origineel idee heeft voor een podcast(serie) kan straks meedoen aan de Publiekspitch Audio. Het winnende idee wordt samen met één van de omroepen doorontwikkeld tot een audioproductie voor NPO Luister. Met deze publiekspitch wil de publieke omroep de luisteraars nog meer betrekken bij de publieke omroep en ruimte bieden aan nieuwe, originele ideeën die iets toevoegen aan het huidige aanbod. Meer informatie over de aanmeldprocedure volgt op een later moment.