Cielke Sijben is sinds gisteren te horen als nieuwe, vaste sidekick van Paul Rabbering in diens avondprogramma op NPO Radio 2. “Ik vind het echt zo leuk om hier weer in de oude, vertrouwde studio te zijn. Het voelt als vanouds”, zei Cielke, die in november plots van de radio verdween als sidekick van Ruud de Wild.

Samen met Paul is Cielke voortaan op werkdagen van 22:00 uur tot middernacht te horen met ‘Rabbering Laat’. “We hebben natuurlijk wel eens samen in de middag radio gemaakt”, zei Cielke tegen Paul, die vaste invaller is van de middagshow op Radio 2. “Maar dat we dit nu samen in de avond gaan doen, daar heb ik echt super veel zin in.”

Volgens Paul was de komst van Cielke bij het programma ‘een leuk idee dat zo maar ontstond’. “En dat idee geven we nu handen en voeten”, aldus Paul.

Vaste sidekicks

Cielke was bijna vier jaar lang de vaste sidekick van Ruud de Wild op Radio 2. KRO-NCRV besloot eind vorig jaar om haar contract niet te verlengen; de omroep gaf aan een andere invulling te willen geven aan de middagshow.

Ook collega-sidekick Thijs Maalderink stopte in november als sidekick van het middagprogramma op Radio 2. Hij is inmiddels terug bij de zender, als redacteur van Stefan Stasse.

Foto: Linda Stulic | KRO-NCRV