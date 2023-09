Radio Veronica praat met Rick van Velthuysen over zijn toekomst bij de zender. Dit laat een woordvoerder aan RadioFreak.nl weten. Vanmorgen was Frank van der Lende in plaats van Rick te horen tijdens de ochtendshow.

Rick was nog maar sinds juni te horen in de ochtend bij Radio Veronica. Hij volgde Tim Klijn, Rick Romijn Niels van Baarlen op die overstapte naar Radio 538.

“Frank van der Lende neemt tijdelijk het programma over van Rick. Radio Veronica gaat in gesprek over de toekomst”, zegt een woordvoerder van Radio Veronica. De uren in de late middag zijn voor Frank geen onbekende plek. Tussen 2015 en 2017 en later van 2020 tot juni 2022 presenteerde hij de middagshow op 3FM. Hij moest toen stoppen met het programma vanwege tegenvallende luistercijfers.

Tijdelijk

Volgens Frank van der Lende is zijn klus in de ochtend tijdelijk. “Invalfrankie strikes again en zo hoor je mij de tijdelijk in de ochtend van Radio Veronica”, zegt hij op sociale media.