Rick van Velthuysen blaast zijn eigen podcastserie ‘Heb een mening!’ nieuw leven in. De jock startte vorig jaar in eigen beheer met een eigen podcastserie en brengt deze nu onder bij NPO Radio 2. Woensdag verscheen de eerste aflevering.

“Ik ga in opdracht van PowNed op zoek naar herkenbare en actuele thema’s, en ik probeer mensen te vinden met een afwijkende mening”, vertelt Rick. In de eerste aflevering gaat hij in gesprek met Erwin Kompanje, klinisch ethicus aan het Erasmus MC Rotterdam, over de coronacrisis.

Rick: “Om de week is er weer een nieuwe Heb Een Mening-podcast bij de Publieke Omroep.” De huidige reeks bestaat uit een serie van tien podcasts.