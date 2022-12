Luuk Sijbring wordt de nieuwe hoofdredacteur van RTV Noord. Met ingang van het nieuwe jaar volgt hij Pieter Sijpersma op, die ruim een jaar waarnemend hoofdredacteur is na het vertrek van Mischa van den Berg.

Voor Luuk Sijbring is RTV Noord geen onbekende plek. Na zijn studie rechten werkte hij korte tijd in dat vakgebied om in 1992 aan de slag de gaan als programmaleider bij lokale omroep OOG in Groningen. In 1995 stapte hij over naar RTV Noord, waar hij tot 2003 werkte als verslaggever en programmaleider. Vervolgens werkte hij tot 2015 bij de KRO, waar hij onder meer Hoofd Radio was. Sinds zijn vertrek bij de omroep werkte hij als zzp’er.

In een persbericht zegt de nieuwe hoofdredacteur: “RTV Noord is al meer dan 75 jaar een vaste waarde in het Groninger medialandschap. Ik kijk ernaar uit om samen met een club gedreven journalisten en programmamakers de omroep toekomstbestendig te maken in een sterk veranderende samenleving. Het is heel fijn om terug te keren naar de organisatie waar ik eerder met zoveel plezier heb gewerkt. En Groningen heeft nog steeds een warm plekje in mijn hart!”