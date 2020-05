Red Light Radio, dat radio maakt vanaf De Wallen in Amsterdam, stopt volgende maand na tien jaar met uitzenden. Het online radiostation moet het pand verlaten en zit vanwege de coronacrisis in financieel zwaar weer.

De online radiozender, die zichzelf een internationaal muziekplatform noemt, verkeert vanwege de coronacrisis in financieel onzekere tijden. ‘We zijn een platform dat voor een groot afhankelijk is van inkomsten die worden gegenereerd door evenementen en festivalpartnerschappen van over de hele wereld. Zoals zoveel anderen, raken de huidige omstandigheden ons flink’, laat het bedrijf weten in een verklaring.

Pand verlaten

Daar komt bij dat de gemeente in het pand waar Red Light Radio gevestigd is, appartementen wil maken. Die plannen lagen er al langer, maar zijn vanwege de huidige crisis in een stroomversnelling gekomen. ‘Zowel praktisch als financieel kunnen we niet langer in ons huidige onderkomen blijven.’

Al bijna tien jaar lang is het online radiostation gehuisvest aan het Oudekerksplein in Amsterdam. ‘Wat begon als een tijdelijk project voor drie maanden, liep uit op meer dan negen fantastische jaren.’

Laatste uitzending

Red Light Radio verhuist naar de Oudezijds Achterburgwal, waar het samen met platenzaak Redlight Records een pand gaat delen. Plek voor een studio waar dagelijks radioprogramma’s gemaakt kunnen worden, is daar niet meer.

Op zaterdag 27 juni is de laatste uitzenddag van het radiostation.

Foto: Videostill