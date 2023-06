De nieuwe ochtendshow van Tim Klijn, Rick Romijn en Niels van Baarlen op Radio 538 kan ‘het oude Evers-gevoel weer neerzetten’. Dat zegt Rick Romijn in De Telegraaf, doelend op de jaren dat hij nog samen met Edwin Evers het populaire ochtendprogramma op 538 maakte. “Ik heb zo lang bij 538 gewerkt en er geweldige tijden meegemaakt. Al weet ik ook dat dat juist een valkuil kan zijn, omdat het natuurlijk nooit meer wordt zoals toen. Maar met dit clubje voelt het gewoon goed”, aldus Rick.

Het nieuwe ochtendprogramma van Radio 538 was vanochtend voor het eerst te horen. De show lijkt op die van Evers, erkent Tim Klijn. “In hoe het programma klinkt, zijn we schatplichtig aan Edwin Evers. Toen we de ochtendshow op Radio Veronica gingen maken, heb ik daarom zelfs eerst met hem gebeld, omdat er best wat overeenkomsten zouden zijn qua stijl en humor. Gelukkig had hij daar geen enkel probleem mee.”

Hoogtijdagen

Ook Niels van Baarlen denkt met warme gevoelens terug aan de tijd dat hij van 2001 t/m 2018 bij 538 als sidekick naast Edwin Evers draaide, zegt hij in de krant. “Dat waren toch de hoogtijdagen en het is mooi om te zien dat 538 zo’n prachtig sterk merk is geworden. Ik heb altijd maar één grote liefde gehad en dat was 538. Het was leuk met de anderen, maar het is fijn dat we teruggevraagd zijn en dat de zender vertrouwen heeft in ons.”

Edwin Evers stopte eind 2018 met zijn ochtendshow op Radio 538. Tim, Rick en Niels maakten hun ochtendprogramma tot vorige week op Radio Veronica, maar daar vult Rick van Velthuysen nu de ochtenduren.

Foto: Radio Veronica