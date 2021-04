Rick Romijn is de komende tijd wat minder aanwezig bij de ochtendshow van Radio Veronica. Dat maakte zijn collega’s vanochtend bekend. Collega Niels van Baarlen zei in de uitzending: “Rick heeft wat gezondheidsproblemen en de komende tijd gaan ze dat onderzoeken.”

Vorig jaar had hij last van zijn oog. Toen was hij een tijdje niet te horen omdat zijn netvlies losliet. Of dat nu ook weer het probleem is, zei Niels niet. “Nou ja, ik weet het niet. Hij gaat nu even door de molen heen om te kijken wat het is. En dan is hij over een weekje of twee weekjes weer terug. En laten we niet vergeten: Rick is bijna 60!”

Rick woont in Den Haag en staat al jaren vroeg op. Eerst voor Evers Staat Op en nu voor de Veronica Inside Ochtendshow. “Het is een lang seizoen weer met veel vroeg opstaan.”

