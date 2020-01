Rick Romijn is tijdelijk niet te horen bij ‘Veronica Inside’ op Radio Veronica. Het netvlies van één oog heeft losgelaten. De sidekick is er inmiddels aan geopereerd.

Collega Niels van Baarlen zei in de uitzending: “Het is naar omstandigheden goed gegaan. Hij had nog 16 procent zicht, maar het netvlies ligt weer op z’n plek. De verwachting is dat 40 tot 70 procent van zijn zicht terugkeert en dat herstel duurt ongeveer een jaar.”

Rick, samen met Niels van Baarlen sidekick in de middagshow van Wilfred Genee op Radio Veronica, is naar verwachting over een paar weken weer te horen op de radio.

Foto: Radio Veronica – Remko Modderkolk