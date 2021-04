Corona heeft ervoor gezorgd dat Gerard Ekdom worstelde met het goed neerzetten van zijn ochtendshow. “Het was al lastig genoeg, want ik maak een feelgood-ochtendshow. Ik wil dat de mensen het een paar uur leuk met me hebben. Om daar in het afgelopen jaar de juiste vorm voor te vinden was ingewikkeld”, zegt Gerard in Veronica Magazine.

De ochtendjock van Radio 10 besloot afgelopen jaar ook bewust om niet meer naar talkshows te kijken. “Ik zag mezelf begin vorig jaar in een talkshow zitten en vroeg me af wat ik daar nou eigenlijk aan het doen was. Het ging alleen maar over corona, ik paste daar helemaal niet tussen. Op dat ogenblik besloot ik vol op de rem te trappen en een stap terug te doen.”

Uitgetuned

De Radio 10-dj: “Wie interesseert het op zo’n moment nou hoe het met mij gaat? Ik ben lange tijd uitgetuned, dacht: laat de wereld maar even. Ik heb me geconcentreerd op radio.”

De toevlucht vinden in de muziek hielp, stelt Gerard. “Dat voelde goed, het deed me inzien dat mensen behoefte hadden aan iets positiefs, aan wat licht in de duisternis.”

Foto: Radio 10 | Jesaja Hizkia