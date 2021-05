NPO 3FM staat komende week in het teken van stamceldonatie. KRO-NCRV-dj Wijnand Speelman geeft hiermee een vervolg aan zijn campagne ‘Wijnie2020’ van vorig jaar. Diverse 3FM-programma’s besteden komende week aandacht aan de campagne om meer stamcelmatches te verzamelen. Dat doet de zender samen met stichting Matchis, het Centrum voor Stamceldonoren. De 3FM-dj’s roepen iedereen op zich te registreren als stamceldonor.

De dj trapt zelf de campagne af in zijn programma Weekend Wijnand. Tijdens de campagneweek neemt Wijnand de ochtendshow Sanders Vriendenteam over, waarin hij ook aandacht besteedt aan dit onderwerp. Wijnand belt met donoren, patiënten of een donorarts om de meest gestelde vragen van luisteraars te beantwoorden. Ook andere radioprogramma’s op NPO 3FM delen dagelijks verhalen rond stamceldonatie, zoals Het Betere Werk en Twee Vier. De campagneweek wordt op zaterdag 8 mei afgesloten in het weekendprogramma met een radio-uitzending vanuit cellencomplex Wolvenplein in Utrecht, waar Wijnand Speelman de laatste donateurs werft en de eindstand bekend maakt.

“Toen ik vorig jaar deze actie voor het eerst organiseerde merkte ik pas hoe belangrijk stamceldonoren zijn”, zegt Wijnand over de actie. “Ik sprak mensen die een donatie gedaan hadden en mensen die stamcellen ontvangen hadden en een nieuw leven kregen. Ik sprak ook mensen die er een nodig hadden: Renee van Stijn was 32 jaar toen ze zwanger was en lymfeklierkanker kreeg. Vorig jaar vertelde ze mij haar verhaal en dat een stamceltransplantatie haar leven kon redden. Het mocht helaas niet zo zijn, Renee overleed begin deze maand. Zij is mijn grootste motivatie om ook dit jaar zoveel mogelijk mensen te motiveren om stamceldonor te worden. Het is zo simpel om een leven te redden. Dus waarom wachten?”

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede