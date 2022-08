De publieke regionale omroepen wisselen de komende weken van frequentie in de digitale ether. Na een ruil met de commerciële aanbieder MTVNL, sluit de ontvangst van DAB+ beter aan en kan in veel gevallen de audiokwaliteit omhoog. Vanaf september is in bijna het hele land de regionale omroep op een andere DAB+ frequentie te vinden.

De stichting RPO (Regionale Publieke Omroep) heeft in 2019 deelgenomen aan gesprekken met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over verbetering van de indeling van het digitale spectrum. Er is tot een andere indeling van allotments (gebieden waarbinnen een vergunninghouder op een aangewezen frequentie mag uitzenden) gekomen.

“Vanaf 1 september 2022 sluiten de allotments bestemd voor regionale omroepen meer aan op de verzorgingsgebieden. In de oude indeling liepen de grenzen van allotments dwars door provincies, waardoor veel omroepen in meerdere allotments en dus frequenties uitzonden, om zo het verzorgingsgebied te kunnen dekken. Met de nieuwe, doelmatiger indeling is dat niet meer nodig”, aldus de RPO.

Samenwerking

Op 16 december 2021 is aan de dertien regionale publieke omroepen een nieuwe zendvergunning verleend voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2027. Deze vergunning kent onder meer de verplichting om samenwerkingsovereenkomsten met de niet-landelijke commerciële radiostations te sluiten. Zij maken gebruik van dezelfde allotments. Die samenwerking is er en daarmee kon ook de inkoop van de netwerken starten. Alle zeven DAB-netwerken zijn eind juni gegund aan de Nederlandse netwerkoperator Broadcast Partners.

Door de vernieuwing van de DAB-ontvangst gaat de audiokwaliteit in veel regio’s omhoog. Waar in het oosten en het zuiden van Nederland de uitzendkwaliteit 64kbps was, wordt dat overal verbeterd naar 96kbps. In de randstad was de uitzendkwaliteit al 96kbps.

Meer dan 40 zendmasten moeten worden aangepast. Het streven is dit voor 1 september te doen.