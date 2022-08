Tineke de Nooij begint vanavond bij Radio Veronica. Ze is tussen 23:00 uur en middernacht te horen met haar eigen programma. Niet live, want dat wil de 81-jarige presentatrice niet meer. “Ik wil graag de vrijheid hebben om straks weer een aantal weken weg te zijn. In het najaar naar Zuid-Afrika. De winters duren in Nederland zo lang. Bij Veronica kan ik de uitzendingen van te voren opnemen”, zegt ze in het AD.

Tineke maakte in oktober vorig jaar bekend te stoppen bij Omroep MAX op NPO Radio 5. Toch begon het weer te kriebelen, waarna Radio Veronica-zendermanager Rob Stenders haar een eigen programma gaf. “Omroep MAX was een warm bad en Radio 5 is mijn doelgroep, maar ik wilde geen live-radio meer maken”, zegt Tineke.

Voor de radiomaakster lijkt de cirkel rond: bij Veronica begon ze het vorige millennium ook haar roemrijke radioloopbaan. “Maar het Veronica van toen heeft niets meer te maken met nu. Het logo is er nog en het het enthousiasme van een aantal dj’s. Ik ben blij dat ik iets kan doen wat ik kan. Thuis zitten in Nederland, zeker met lelijk weer, is niets aan. Ik miste mijn collega’s”, aldus Tineke in het AD.

Foto: Janita Sassen | Omroep MAX