NH Radio gaat als eerste radiostation in Nederland nieuwsberichten uitzenden die automatisch worden voorgelezen door een computer die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie. Het gaat om een test waarbij op maandagochtenden tussen 05:00 en 06:00 uur tussen de platen nieuwsberichten te horen zijn. De nieuwslezers die overdag te horen zijn worden niet wegbezuinigd.

Voor de test gaat de regionale omroep een samenwerking aan met de startup XS2RADIO. Dat bedrijf biedt technologie, om automatisch berichten te laten voorlezen, voor uitgevers en andere geïnteresseerden. Het bedrijf maakt hiervoor onder meer gebruik van technologieën die door onderzoekers van Google zijn ontwikkeld. Aan de voorgelezen berichten, wordt automatisch vormgeving toegevoegd, op basis van de wensen van de klant.

Bij NH Radio worden berichten van nhnieuws.nl voorgelezen. Dit zijn dus geen teksten die speciaal zijn geschreven om voor te worden gelezen. Het stemgeluid klinkt nog niet zo natuurlijk als een echt mens, maar klinkt stukken beter (en vooral foutlozer) als de computerstemmen van een paar jaar geleden. Beluister hier zelf een fragment.

“Ook na 100 jaar is radio nog springlevend. In nieuwe vormen, bijvoorbeeld verpakt als podcast, bereikt audio en gesproken woord steeds meer een nieuw publiek. Wij maken ook elke dag diverse bulletins voor smart speakers, die nu worden gelezen door onze nieuwslezer. Hoe interessant zou het zijn 24 uur nieuws-updates te kunnen aanbieden via de techniek van XS2RADIO? Om radio ook in de toekomst relevant te houden moeten we durven te innoveren en experimenteren. Dit is een hele interessante tool, die we graag testen”, aldus Arjan Snijders, Station manager NH Radio.