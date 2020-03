Het initiatief van Sander Hoogendoorn om vrijdag om 08:45 uur ‘You’ll Never Walk Alone’ te draaien, krijgt navolging in veel andere Europese landen. Onder meer BBC Radio 1 en Radio 2 in Engeland, StudioBrussel, Qmusic en JOE in België, en radiostations in Oostenrijk, Spanje, Bulgarije en Luxemburg hebben toegezegd de plaat vrijdag ook uit te zenden, om daarmee samen op te trekken in de coronacrisis.

In Nederland doen alle publieke radiozenders (NPO Radio 1 t/m NPO Radio 5) mee aan de actie van Sander. Van de commerciële zenders hebben 100% NL, Radio 10 en Radio Veronica al hun toezegging gedaan aan de 3FM-dj. En veel stations in andere Europese landen volgen dat voorbeeld dus.

Sander bedacht het initiatief voor het samen, gelijktijdig uitzenden van de plaat naar aanleiding van de speech van Mark Rutte. “We moeten met zijn allen de schouders eronder zetten om eruit te komen. Met dit soort dingen gaat het gewoon over de grenzen van de zenders heen”, aldus de 3FM-dj.

WOW! heel veel europese radiovrienden doen ook mee! @stubru, @BBCR1, @ORF en nog veel meer andere stations draaien vrijdag 08:45 ‘you’ll never walk alone’! <3 pic.twitter.com/jlRU2Nt7E2 — sander hoogendoorn (@sanderhoogendrn) March 18, 2020

Foto: Kasper van Steveninck | BNNVARA