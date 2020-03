Herman Hofman noemt Ghislaine Plag ‘de beste radiopresentator van Nederland’. “De gesprekken die ze voert zijn altijd inhoudelijk interessant, ze doet het op rustige toon maar is nooit te lief om een vraag te stellen die niemand anders durft te stellen”, zegt de 3FM-dj in Girls Who Magazine.

Volgens Herman is het tijdens deze coronacrisis ‘belangrijker dan ooit’ om betrouwbaar nieuws te hebben. “Radio 1 is dé zender waar dat kan. Mijn favoriete programma is ‘Spraakmakers’, elke dag tussen 09:30 en 11:30”, met dus Ghislaine Plag.

Luisteraar centraal

Radio is tijdens deze crisis hét moment om radio te luisteren, stelt Herman. “Radio luisteren is echt zo lekker onderschat. Livestream en Spotify-playlist in één.” Welk station we dan moeten luisteren? Herman: “De eerste tip is 3FM natuurlijk. Velen claimen het, maar wij zijn de enigen waar het ook echt zo is: de luisteraar staat centraal.”

Als tweede station noemt hij NPO Radio 4. “Als je na het zoveelste verontrustende nieuwsbericht over het coronavirus heel even weer tot jezelf wilt komen, is dit echt een top-tip. Rustgevender krijg je het niet. En het is niet alleen maar ouwelullen gepraat – er werken veel jonge en getalenteerde radiomakers bij 4.”

Foto: AVROTROS | Elvin Boer