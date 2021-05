De totale netto radioreclamebestedingen zijn in het eerste kwartaal van 2021 gestegen met 2,3 procent, tot 36 miljoen euro. De adverteerders met de grootste investeringen komen uit de branches telecom, ICT, media en zakelijke dienstverlening. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Radio Advies Bureau (RAB).

Voor het eerst geeft het RAB ook inzicht in de digitale radioreclamebestedingen: 1,5 miljoen euro in het eerste kwartaal. De groei van radioreclame komt vooral op het digitale conto. De omzet in de radioreclameblokken kent een lichte stijging en komt uit op 32,3 miljoen euro. Voorheen was de digitale radioreclame-omzet onderdeel van de totale spotomzet. De non-spot omzet is 2,3 miljoen euro.

Radioconsumenten luisteren op verschillende manieren naar live radio. Er wordt geswitcht tussen IP, FM, DAB+ en digitale kabel. Uit de NLO Streaming Audio Standaard blijkt dat er wekelijks ruim 30 miljoen luisteruren besteed worden aan live radio via IP (bron: NLO/Triton maart 2021).

Foto: Qmusic