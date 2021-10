De totale netto radioreclamebestedingen in het eerste half jaar van 2021 stijgen met 31% tot 88,4 miljoen euro. Daarmee zit radio weer bijna op het niveau van voor de coronacrisis, zo meldt het Radio Advies Bureau vandaag.

In het tweede kwartaal investeren adverteerders weer als vanouds in radioreclame. De netto radio-omzetstijging in het tweede kwartaal was maar liefst 63,7%, in het eerste kwartaal was deze 2,3%. Met 52,3 miljoen euro in het tweede kwartaal investeren adverteerders weer op niveau in radioreclame.

Spotreclame was goed voor bijna 80 miljoen euro, aan non-spot werd ruim 5 miljoen euro toebedeeld. Digitale radioreclame verkreeg ruim 3 miljoen euro en zit hiermee al bijna op het volume van heel 2020.

Luistertijd

De gemiddelde luistertijd van de radioluisteraar ligt met 4 uur en 16 minuten per dag in de eerste helft van 2021 op hetzelfde hoge niveau van de eerste helft in 2020. De luistertijd is sinds de uitbraak van het coronavirus gestegen, dit gaat op voor alle leeftijdsgroepen.

