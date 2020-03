De richtlijnen om thuis te blijven vanwege het coronavirus zorgt voor meer online radiobeluistering. Alle radiozenders laten een stijging zien in het via online luisteren van radio; gemiddeld is de toename 16 procent. Nieuwszenders laten zelfs een groei van 48 procent zien. Dit blijkt uit de streaming data die alle radiozenders gezamenlijk rapporteren.

Betrouwbaarheid

Uit deze data blijkt ook dat de gemiddelde trajectlengte niet is toegenomen, maar dat het aantal streamstarts enorm is gestegen. Met andere woorden: men schakelt aanzienlijk meer in. De cijfers komen van het Radio Advies Bureau (RAB), de marketingorganisatie van de radiozenders in Nederland.

“Betrouwbaarheid van radio als medium wordt al jarenlang begrepen en gewaardeerd door haar luisteraars”, zegt Liedewij Hentenaar, directeur RAB. “In deze tijden is vertrouwen meer van belang dan ooit en helpt het ons enorm om in deze zware tijden de crisis door te komen en de nieuwe omgangsregels te helpen onderstrepen.”

Foto: PxHere