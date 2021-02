De radioluisteraar heeft vorig jaar gemiddeld gezien meer naar de radio geluisterd. In 2020 werd er dagelijks dertien minuten langer radio geluisterd dan het jaar ervoor, blijkt uit onderzoek van het ANP, in samenwerking met het Radio Advies Bureau (RAB) en Nederlands Luister Onderzoek (NLO).

Uit het onderzoek komen duidelijke ‘corona-effecten’ naar voren. Zo lag de luistertijd in maart en april, tijdens de eerste lockdown, duidelijk hoger dan het jaar ervoor. Het aantal mensen dat in de auto of onderweg radio luisterde, nam in diezelfde periode juist af. In de zomer, toen de maatregelen weer versoepeld werden, kwam het luistergedrag weer op het vergelijkbare niveau van 2019.

De stijging van de luistertijd betekent overigens niet dat er meer mensen naar de radio zijn gaan luisteren. Met gemiddeld ruim 9,5 miljoen luisteraars was dat aantal vergelijkbaar met het jaar ervoor. De ‘radio’ bereikt dagelijks 63 procent van alle Nederlanders van tien jaar en ouder, blijkt uit het onderzoek.

Foto: Pixabay