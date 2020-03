Vincent Bijlo zet zijn radiocolumn voort bij NRC. De columnist moest eind januari stoppen bij AD, nadat hij voor die krant een kleine vier jaar columns had geschreven over het Nederlandse radiolandschap. ‘NRC is nu mijn nieuwe radiokrant’, aldus Bijlo. Vandaag verschijnt zijn eerste column in het dagblad.

Het besluit om te stoppen met de radiocolumn bij AD werd genomen door de hoofdredactie “Het is natuurlijk ontzettend jammer dat de enige krant in Nederland die op regelmatige basis aandacht aan radio besteedde, dat vanaf nu niet meer doet.”

Bijlo schreef sinds mei 2016 over de radio; van 3FM en 100% NL tot NPO Radio 2 en Radio 538. “Er is meer radio dan ooit”, schreef de cabaretier in zijn laatste column.