Vincent Bijlo, radiorecensent voor het NRC, vindt dat de Nederlandse radio wel wat verrassender mag. Hij stelt dat de radiozenders te veel profielen zijn geworden, die zich richten op bijvoorbeeld de jongere doelgroep, zoals NPO 3FM, of juist 55+, zoals NPO Radio 5. “Dat profieldenken leidt tot vervlakking. Als luisteraar word je zelden of nooit meer verrast, terwijl daarin juist de kracht van radio schuilt: dat je tegen nieuwe dingen aanloopt”, zegt Vincent in Het Parool.

Volgens Bijlo, die sinds vorig jaar voor NRC werkt, zijn veel radiozenders afgevlakt en wordt het niveau van de luisteraar onderschat. De radiocolumnist stelt dat er de laatste jaren ook veel ruimte voor experiment verloren is gegaan. “Op Radio 2 mag een gesprek overdag hooguit drie minuten duren, uit angst dat de luisteraar anders afhaakt. Maar als het een boeiend gesprek is, kun je toch een plaatje minder draaien? Het format is niet heilig, je kunt programmamakers best meer vrijheid geven.”

Experimenteren

Ruimte om te experimenten is er volgens Bijlo in de sterk gegroeide podcastmarkt wel. Al schuilt daar volgens hem ook een gevaar in. “Het risico is dat alle creativiteit van de radio richting de podcasts verdwijnt en radio eenheidsworst wordt. Zo is ‘Radio Doc’ van de VPRO en NTR, dat elke zondagavond op Radio 1 werd uitgezonden, geschrapt voor een programma dat ruimte biedt voor nog meer voetbal.”

Toch is Bijlo niet alleen maar kritisch; hij vindt dat bepaalde radiozenders ook goed de verbinding maken tussen radio en podcasts. “BNR doet dat goed, Kink en Qmusic ook: de dj’s die je op de radio hoort zijn ook de mensen in de podcast, en op de radio wordt verwezen naar de podcasts”, zegt hij in de krant.

Foto: Erik Van 't Woud