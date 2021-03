NRC wil dé bestemming en autoriteit in podcasts worden. Onder de noemer ‘Audiohuis’ lanceert NRC een eigen audiotak, waarin het eigen podcasts en podcasts van derden gaat uitgeven. De overname van Sublime, afgelopen oktober, past volgens NRC ‘perfect in deze strategische keuze’.

NRC is uitgever van de kranten nrc.next en NRC Handelsblad, en heeft een eigen website, app en podcasts. Vanaf volgende week staat er één logo boven al die merken. “NRC wil dé autoriteit zijn op het gebied van podcasting en investeert daar hevig in”, zegt Madelon Fortuin, commercieel directeur. “De podcasts van NRC hebben maandelijks ruim 2 miljoen downloads en NRC Vandaag is één van de best beluisterde podcasts van Nederland.”

Audio-app

Vorig jaar lanceerde NRC al de NRC Audio-app, waarmee het weerstand wil bieden tegen de grote techbedrijven die veel podcastplatforms in handen hebben. De volgende stap is volgens NRC het lanceren van de ‘productie-unit’ Audiohuis. “Met de overname van Sublime hebben we productie en distributie in huis gehaald om ook voor onze adverteerders de beste podcasts te maken die het beluisteren waard zijn”, aldus Fortuin.

NRC zegt ‘hevig te investeren’ in de podcasting. “Niet alleen als het gaat om het brengen van de beste content, ook als het gaat om distributie en monetization (inkomsten genereren, red.)”, zegt Fortuin. Het inlijven van Sublime is succesvol, stelt ze. “We zien dat ]één op de vier Sublime luisteraars de weg naar NRC ook goed weet te vinden.”

De NPO lanceerde vorig jaar al een eigen podcastplatform: NPO Luister. Talpa Network heeft met JUKE een soortgelijk platform.

Foto: NRC