Het bereik van radio is in de laatste jaren nauwelijks gedaald. Sommige zenders, waaronder NPO Radio 2, laten zelfs een stijging zien. Dat blijkt uit het vanochtend verschenen Digital News Report Nederland van het Commissariaat voor de Media (CvdM). Vooral voor 55-plussers is radio nog altijd een belangrijk (nieuws)medium.

In het onderzoek van het CvdM is gekeken naar het nieuwsgebruik in Nederland. Het Commissariaat voerde de studie voor de derde keer samen uit het Reuters Institute for the Study of Journalism. 55-plussers gebruiken de radio het vaakst als nieuwsmedium, mensen tussen de 25 en 34 jaar daarentegen het minst.

In internationaal opzicht is radio in Nederland altijd nog een belangrijke nieuwsbron. 36 procent van de Nederlanders gebruikt radio als nieuwsmedium. In Frankrijk ligt dat percentage met 21 procent een stuk lager. Ook in de Verenigde Staten (met 21 procent) en het Verenigd Koninkrijk (30 procent) is radio een minder belangrijk nieuwsmedium. In Duitsland ligt het radiogebruik wel flink hoger, met 45 procent.

Podcast en online

Van alle onderzochte landen is de podcastbeluistering het hardst gestegen in Nederland. Het aandeel maandelijkse podcastluisteraars steeg van 21 naar 26 procent. Onder jongeren is audio populair voor nieuws: 12 procent geeft de voorkeur aan audio.

Het NOS Journaal, met uitzendingen op televisie en radio, en zijn online aanbod, is ook begin 2020 met afstand het meest gebruikte nieuwsmerk. Ten opzichte van 2019 zijn de verhoudingen bijna onveranderd. Dat geldt ook voor NU.nl, dat op nummer 2 staat. RTL, op nummer 3, daalt licht. Het AD stijgt daarentegen dankzij toenemend online gebruik. Alle andere merken laten ook weinig verandering zien.

