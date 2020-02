Meer dan de helft van de Nederlanders (55%) luistert in de auto liever naar de radio dan naar een eigen afspeellijst. Daarmee wint radio luisteren in de auto het nog altijd van zelf streamen of een cd opzetten. Twee derde (65%) van de automobilisten luistert naar de radio in de auto zodat zij op de hoogte zijn van de file-informatie en het actuele nieuws, zo blijkt uit onderzoek van AutoScout24 en Multiscope.

Slechts zes procent van de automobilisten zet de radio nooit aan. Radio luisteren is het populairst in de auto, gevolgd door thuis en op het werk. Ook opvallend: het merendeel van de vrouwen (60%) zingt graag luidkeels met een favoriet nummer mee, terwijl mannen dat veel minder vaak doen (37%).

Wisselen van zender

Bestuurders (81%) stemmen vaak af op hun favoriete radiozender. Toch wordt er door een derde (36%) ook regelmatig van zender gewisseld als een nummer niet in de smaak valt.

Het onderzoek van AutoScout24 werd in het kader van World Radio Day uitgevoerd in samenwerking met Multiscope onder 1.120 respondenten

Foto: Pixabay