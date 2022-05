PowNed stelt dat het een grote slag heeft gemaakt op het gebied van radio. ‘We hebben geïnvesteerd in een significante groei van de omroep op Radio 1, Radio 2 en 3FM’, schrijft PowNed in het jaarverslag over 2021. ‘We zijn nu meer een allround gevormde video- en audioploeg, in plaats van een pure nieuws- en online georiënteerde omroeporganisatie.’

PowNed trok een jaar geleden Florent Luyckx aan als kwartiermaker audio. Luyckx, eerder zendermanager bij 3FM, hield zich het afgelopen jaar bezig met onder meer het intekenen voor de tijdsloten op de NPO-radiozenders voor 2022.

‘Er is veel aandacht besteed aan de opzet en inrichting van een geheel vernieuwde radio-afdeling. Met een team van inmiddels zeventien makers hebben we onze activiteiten op de radiozenders fors uitgebreid’, aldus de omroep.

Meer zendtijd

Luyckx, die het afgelopen jaar een kleine 80.000 euro kreeg voor zijn werkzaamheden als kwartiermaker, zorgde ervoor dat onder meer Eddy Keur en Desiree van der Heiden een nachtprogramma kregen op Radio 2. ‘De nachten van dinsdag tot en met vrijdag op Radio 2 zijn nu volledig PowNed’.

Ook is PowNed sinds het nieuwe jaar weer op NPO 3FM te horen, na jaren van afwezigheid. Thomas Hekker en Jamie Reuter maken beide een programma op de jongerenzender, onder de vlag van PowNed. Bovendien verhuisde het programma Rick van Velthuysen op Radio 2 naar middernacht.

Podcast

De omroep wil bovendien verder inzetten op podcasting. ‘De PowNed titel ‘Op Z’n Kop’ groeide in 2021 uit tot de meest succesvolle podcast van NPO Radio 2. In het afgelopen jaar is de podcast markt sterk gegroeid en in het komend jaar willen we ook het aantal PowNed podcast-titels flink uitbreiden.’

