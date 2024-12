NPO 3FM begint vanmiddag aan een nieuwe editie van 3FM Serious Request, beter bekend als het Glazen Huis. 3FM-dj’s Barend van Deelen, Wijnand Speelman en Sophie Hijlkema zitten een week lang opgesloten in het Glazen Huis, dat dit jaar in Zwolle staat. Het trio wil zoveel mogelijk geld ophalen voor Metakids, dat strijdt voor kinderen met een stofwisselingsziekte (metabole ziekten). Nog voordat de actieweek van de jongerenzender van start ging, was er al één miljoen euro opgehaald voor het goede doel.

Zwolle is verheugd dat het Glazen Huis dit jaar in de provinciehoofdstad staat. “Serious Request wilde altijd al een keertje naar Zwolle komen. Daar is al langer sprake van geweest. Onze ondernemers zijn blij dat het dit jaar mogelijk wordt, zodat ze er echt mee kunnen uitpakken”, zegt binnenstadsmanager Anne Riemersma tegen Omroep Oost.

IJzersterk concept

Het Glazen Huis is volgens mediastrateeg Evert Bronkhorst een “ijzersterk concept”. Dat na de editie in Apeldoorn, in 2017, de stekker uit het Glazen Huis werd getrokken, noemt hij ‘het meest stompzinnige besluit ooit’. “In paniek is dat besloten na het vertrek van veel bekende dj’s”, zegt hij in de regionale krant De Stentor.

Zendermanager Menno de Boer daarop: “Ik denk dat er goede redenen waren om er na Apeldoorn even mee te stoppen. Er kwam van buitenaf veel kritiek. Vooral omdat het geld via het Rode Kruis (het vaste goede doel van destijds) naar het buitenland ging. Nu zetten we ons in voor een goed doel dat dicht bij de mensen staat en dat wordt gewaardeerd.”

Het Glazen Huis keerde in 2021 weer terug. In de jaren daarvoor gingen 3FM-dj’s lopend door het land, om onder de noemer ‘The Lifeline’ geld op te halen voor het goede doel.

Foto: NPO 3FM/Nathan Reinds