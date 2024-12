Luisteraars van Radio Veronica kunnen de komende tijd een kerstboom winnen. Zodra de kerstman de radiostudio binnen komt gelopen, kunnen luisteraars bellen met een speciaal telefoonnummer, dat 45 cent per minuut kost. De meeste radiospelletjes en -acties worden tegenwoordig gespeeld door je als luisteraar gratis te melden via de app, maar dat geldt voor deze actie dus niet.

Elke ‘ronde’ met de kerstman worden er meerdere kerstbomen weggegeven: als de kerstman ‘ho, ho, ho’ zegt, is de ronde voorbij. In de programma’s van Gerard Ekdom, Sander Hoogendoorn en Wouter van der Goes worden de kerstbomen weggegeven. Het gaat in totaal om zo’n 200 bomen, meldt Radio Veronica. Ook krijgt elke winnende luisteraar er een 3D-geprinte V-kerstbal van Veronica bij.

De luisteraar kan de gewonnen boom direct ophalen bij een GAMMA-vestiging in de buurt. Er is wel een voorwaarde: de boom mag niet meer dan 16 euro kosten en is in te leveren tot en met maandag 23 december.

Foto: Radio Veronica