Het amfitheater op het Media Park krijgt een nieuwe naam. Harm Edens zit 40 jaar in het mediavak en daarom gaat het amfitheater ‘De Hof van Edens’ heten. De televisie-, radio- en podcastmaker werd deze week verrast met het nieuws tijdens een lezing in Beeld en Geluid.

Het amfitheater is een rond buitentheater, vlak bij de vijver, en stamt uit de tijd dat het park werd aangelegd. Het is onlangs gerenoveerd en er kunnen uiteenlopende activiteiten plaatsvinden, zoals voorstellingen, concerten en zelfs televisie opnames. Op het Media Park zijn alle straten naar mediapersoonlijkheden vernoemd.

Harm maakt op BNR Nieuwsradio het programma BNR Duurzaam. Daarnaast maakt hij wekelijks samen met Arjan Snijders en Ron Vergoewen de podcast ‘Dit was de Radio’, over het radiolandschap in Nederland.

Foto: Ruud Baan