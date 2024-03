De programmering van NPO Radio 2 gaat dit jaar niet meer op de schop. Het schema van de zender werd begin dit jaar flink omgegooid, na het vertrek van Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof. Radio 2 sprak toen van een ‘voorlopige programmering’, maar een woordvoerder zegt nu dat er dit jaar geen grote veranderen meer zullen zijn. “De NPO en omroepen hebben met elkaar afgesproken dat we het schema van NPO Radio 2 zoals het nu is, in principe tot het einde van het jaar houden”, zegt hij.

Het was eind januari een flinke stoelendans bij Radio 2. Emmely de Wilt nam de uren van Wouter van der Goes tussen 18:00 en 20:00 uur over, Morad El Ouakili schoof op naar het tijdslot erna en Desiree van der Heiden verhuisde twee uur naar voren, waar ze nu van 22:00 uur tot middernacht een programma maakt.

De vrijdagmiddagshow wordt sindsdien gevuld door Eddy Keur en daarna Jeroen van Inkel. En in het weekend is tegenwoordig Evert Duipmans tussen 7:00 en 10:00 uur te horen, gevolgd door Jeroen van Inkel van 10:00 tot 12:00 uur.

Direct van zender

De veranderingen waren in gang gezet nadat Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof hun overstap naar Radio Veronica bekendmaakten. Radio 2 haalde de twee vrijwel direct van zender, waardoor er veel tijdsloten gevuld moesten worden. Radio 2 zei eerder dat het tijdelijke veranderingen waren en de programmering over een paar maanden weer anders kon zijn, maar nu blijft het programmaschema dus heel 2024 hetzelfde.

Het vertrek van Wouter en Frank heeft overigens weinig effect gehad op de luistercijfers van Radio 2: die zijn nagenoeg hetzelfde gebleven of iets gestegen.

Foto: NPO Radio 2