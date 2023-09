Een jaar na de start van de nieuwe programmering van NPO 3FM, met onder meer Barend van Deelen in de middag en Rob en Wijnand in de ochtend, blijven de luistercijfers kwakkelen. “Het marktaandeel zit tussen de 1,4 en 2,4 procent. Dat betekent dat het nog steeds stilstaat en het niet in beweging is gekomen ten opzichte van een jaar geleden”, constateert Florent Luckyx, manager Audio bij PowNed, in de podcast ‘Dit Was de Radio’.

Volgens Luckyx, die verantwoordelijk is voor de PowNed-programma’s op 3FM, is er wel een verschil te zien op de zender. “Er zijn programma’s die behoorlijk boven het zendergemiddelde scoren en programma’s die daaronder zitten.”

Geloof en vertrouwen

Het aloude gezegde dat radio slow business is – en dus dat veranderingen tijd nodig hebben – beaamt Florent. “Vorig jaar september-oktober zijn de eerste programma’s begonnen. Je hebt een periode van zes tot twaalf maanden nodig om een goede evaluatie te kunnen doen. De focus zit nu op evalueren en kijken wat er beter kan. Ergens moet de balans worden opgemaakt wat het oplevert voor de zender.”

Florent benadrukt: “Er is geloof en vertrouwen in dit team, maar het is niet zo dat het acceptabel is dat het op deze manier doorgaat.” Voor komend jaar staan er weinig veranderingen op stapel bij 3FM: alleen Tom en Joe komen over van Qmusic naar de zender. “Maar ik denk niet dat we gaan meemaken dat we de finish van 2024 halen, zonder dat er meer ingrepen plaatsvinden”, verwacht Florent.