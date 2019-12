Vanwege de kerstvakantie hebben de meeste landelijke radiostations de komende dagen een aangepaste programmering. In de dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn er veel speciale programma’s te horen of hebben dj’s vakatoe. We hebben een overzicht gemaakt van hoe de programmeringen er tot oudejaarsdag uitzien.

Het overzicht voor 31 december volgt na het weekend.

NPO Radio 1

Tot en met zondag 29 december volgt NPO Radio 1 grotendeels de normale programmering. In de avonduren is er ruimte gemaakt voor verdiepende interviewprogramma’s en er wordt uitgebreid verslag gedaan van het NK Afstanden schaatsen in Heereven.

Op maandag 30 december wordt een groot deel van de dagprogrammering aan de kant geschoven op terug te blikken op 2019. Van 9:30 tot 16:00 uur is ‘Het Geluid van 2019′ te horen. Een is een jaaroverzicht met persoonlijke verhalen bij het (sport)nieuws van het afgelopen jaren. De presentatie is in de ochtend in handen van Ghislaine Plag en Dolf Jansen; ’s middags hoor je Roos Moggré en Splinter Chabot.

Dit zijn alle aangepassingen in de programmering van NPO Radio 1 tot en met 30 december:

Vrijdag 27 december

18:00 – 21:30 Langs de Lijn

21:30 – 23:00 2019 door de bril van Eerdmans (Joost Eerdmans met de Amsterdamse politiechef Frank Paauw)

Zaterdag 28 december

15:00 – 18:00 Langs de Lijn

19:00 – 23:00 Van Oud naar Nieuw (Langere gesprekken met prominente gasten over het jaar 2019 door WNL)

Zondag 29 december

20:00 – 23:00 Willemijns Wintergast (Willemijn Veenhoven interviewt Angela Groothuizen)

Maandag 30 december

09:30 – 16:00 Het Geluid van 2019

19:30 – 20:30 NPO Radio 1 eindejaarsconference in Radio Kunststof (door Vincent Bijlo)

20:30 – 23:00 De diepte in met Margje Fikse (met als gast Peter R. de Vries)

NPO Radio 2

Radio 2 is sinds Eerste Kerstdag met de ‘Top 2000‘ en deze is de rest van het jaar 24 uur per dag te horen vanuit het Top 2000 Café in Beeld & Geluid. De presentatie is als volgt:

06:00 – 08:00 Emmely de Wilt

08:00 – 10:00 Jan-Willem Roodbeen

10:00 – 12:00 Bart Arens

12:00 – 14:00 Gijs Staverman

14:00 – 16:00 Rob Stenders

16:00 – 18:00 Ruud de Wild

18:00 – 20:00 Wouter van der Goes

20:00 – 22:00 Annemieke Schollaardt

22:00 – 00:00 Paul Rabbering

00:00 – 02:00 Leo Blokhuis

02:00 – 04:00 Rick van Velthuysen

04:00 – 06:00 Frank van ’t Hof

NPO 3FM

Bij NPO 3FM is een groot deel van het dj-team aan het bijkomen van ‘3FM Serious Request: The Lifeline’. Daarom heeft het radiostation een uitgeklede en aangepaste programmering. Op 30 december wordt de ‘Mega Top 100’ met de grootste hits van het afgelopen jaar uitgezonden. De volledige programmering is als volgt:

Vrijdag 27 december

06:00 – 09:00 Lieke de Kok

09:00 – 12:00 Wijnand Speelman

12:00 – 15:00 Rob Janssen

15:00 – 18:00 Olivier Bakker

18:00 – 21:00 Vera Siemons

21:00 – 00:00 Sophie Hijlkema

00:00 – 03:00 Andres Odijk

03:00 – 06:00 Joost Schulte

Zaterdag 28 december

06:00 – 09:00 Lieke de Kok

09:00 – 12:00 Wijnand Speelman

12:00 – 15:00 Rob Janssen

15:00 – 18:00 Olivier Bakker

18:00 – 21:00 Vera Siemons

21:00 – 00:00 Club Carter – Sagid Carter

00:00 – 03:00 Jamie Reuter

03:00 – 06:00 Joost Schulte

Zondag 29 december

06:00 – 09:00 Luc Sarneel

09:00 – 12:00 Wijnand Speelman

12:00 – 15:00 Rob Janssen

15:00 – 18:00 Olivier Bakker

18:00 – 21:00 Vera Siemons

21:00 – 00:00 Club Carter – Sagid Carter

00:00 – 03:00 Jamie Reuter

03:00 – 06:00 Yoeri Leeflang

Maandag 30 december

06:00 – 09:00 Luc Sarneel

09:00 – 12:00 Mega Top 100 – Wijnand Speelman

12:00 – 15:00 Mega Top 100 – Rob Janssen

15:00 – 18:00 Mega Top 100 – Olivier Bakker

18:00 – 21:00 Vera Siemons

21:00 – 00:00 Club Carter – Sagid Carter

00:00 – 03:00 Andres Odijk

03:00 – 06:00 Yoeri Leeflang

NPO Radio 4

Op NPO Radio 4 is de komende dagen de normale programmering te horen.

NPO Radio 5

Ook NPO Radio 5 volgt de dagen na Kerst de normale programmering.

Radio 538

Omdat de komende dagen niet alleen het jaar, maar ook het decennium wordt afgesloten komt Radio 538 vanaf zaterdag 28 december met de ‘10’s Top 538‘. De lijst wordt overdag uitgezonden (de begin- en eindtijd verschillen per dag), daarbuiten volgt Radio 538 de normale programmering. Wietze de Jager vervangt op werkdagen de ‘538 Ochtendshow’, samen met Chris Bergström en Fre Dittrich.

Vrijdag 28 december

06:00 – 10:00 538 Ochtendshow met Wietze – Wietze de Jager

10:00 – 12:00 Mark Labrand

12:00 – 14:00 Menno de Boer

15:00 – 18:00 538 Top 50 – Ivo van Breukelen

18:00 – 21:00 Weekend Wietze – Wietze de Jager

21:00 – 12:00 Global Dance Chart – Wessel van Diepen

23:00 – 01:00 Niek van der Bruggen

01:00 – 04:00 Mark Labrand

04:00 – 08:00 Desmond Baidjoe

Zaterdag 28 december

08:00 – 12:00 Niek van der Bruggen

12:00 – 15:00 00′ Top 538

15:00 – 18:00 00′ Top 538

18:00 – 21:00 00′ Top 538

21:00 – 23:00 Dance Department – Dennis Ruyer

23:00 – 00:00 The Martin Garrix Radio Show – Martin Garrix

00:00 – 01:00 Skyline Sessions – Lucas & Steve

01:00 – 02:00 A State Of Trance – Armin van Buuren

02:00 – 03:00 Hardwell On Air – Hardwell

03:00 – 04:00 Sexy By Nature

04:00 – 05:00 Club Life – Tiësto

05:00 – 08:00 Desmond Baidjoe

Zondag 29 december

08:00 – 12:00 00′ Top 538

12:00 – 15:00 00′ Top 538

15:00 – 18:00 00′ Top 538

18:00 – 21:00 00′ Top 538

21:00 – 23:00 Bas Menting

00:00 – 03:00 Mart Meijer

03:00 – 06:00 Desmond Baidjoe

Maandag 30 december

06:00 – 10:00 538 Ochtendshow met Wietze – Wietze de Jager

10:00 – 13:00 00′ Top 538

13:00 – 16:00 00′ Top 538

16:00 – 19:00 00′ Top 538

19:00 – 22:00 00′ Top 538

22:00 – 01:00 Bas Menting

01:00 – 04:00 Mart Meijer

04:00 – 06:00 Desmond Baidjoe

Sky Radio

De Kerst is voorbij en dus heeft Sky Radio de Kerstplaten weer van de playlist gehaald. Op Sky Radio is de komende dagen uiteraard nonstop muziek te horen.

Radio 10

Radio 10 volgt grotendeels de normale programmering, al zijn er wel een paar dj’s vrij. Dennis Verheugd vervangt vrijdag en maandag Jeroen Nieuwenhuize tussen 10:00 en 13:00 uur. In het weekend is René Verkerk er niet. Edwin Diergaarde vervangt hem zaterdag en zondag van 13:00 tot 16:00 uur.

Radio Veronica

Radio Veronica herhaalt tot en met vrijdagmiddag 16:00 uur ‘Top 1000 Allertijden Andersom’. De lijst is nonstop te horen en eindigt bij de nummer 1000. Daarna pakt het radiostation de gepresenteerde programma’s weer op, maar wel volgens een uitgeklede programmering. Een overzicht:

Vrijdag 27 december

06:00 – 16:00 Top 1000 Allertijden Andersom

16:00 – 20:00 Jurjen Gofers

20:00 – 00:00 Marisa Heutink

00:00 – 08:00 Veronica Non-Stop

Zaterdag 28 december

08:00 – 12:00 Het Beste van Veronica Inside

12:00 – 16:00 Lindo Duvall

16:00 – 20:00 Jurjen Gofers

20:00 – 00:00 Marisa Heutink

00:00 – 08:00 Veronica Non-Stop

Zondag 29 december

08:00 – 12:00 Epic 80’s nonstop

12:00 – 16:00 Lindo Duvall

16:00 – 20:00 Jurjen Gofers

20:00 – 00:00 Marisa Heutink

00:00 – 06:00 Veronica Non-Stop

Maandag 30 december

06:00 – 09:00 Giel Beelen

09:00 – 12:00 Jasper de Vries

12:00 – 16:00 Lindo Duvall

16:00 – 20:00 Jurjen Gofers

20:00 – 00:00 Marisa Heutink

00:00 – 06:00 Veronica Non-Stop

Qmusic

Qmusic zendt vrijdag uit volgens een aangepaste programmering. Zaterdag start het radiostation met een herhaling van de ‘Top 500 van Het Foute Uur’. De lijst wordt tot en met oudejaarsdag dagelijks van 9:00 tot 19:00 uur uitgezonden. De exacte programmering is als volgt:

Vrijdag 27 december

07:00 – 09:00 Joep Roelofsen

09:00 – 10:00 Het Foute Uur

10:00 – 14:00 Menno Barreveld

14:00 – 18:00 Top 40 – Wim van Helden

18:00 – 21:00 Kai Merkcx

21:00 – 00:00 Stephan Bouwman

00:00 – 07:00 Non Stop

Zaterdag 28 december

07:00 – 09:00 Erik van Roekel

09:00 – 10:00 Top 500 van Het Foute Uur – Erik van Roekel

10:00 – 13:00 Top 500 van Het Foute Uur – Kimberly Dekker

13:00 – 16:00 Top 500 van Het Foute Uur – Stephan Bouwman

16:00 – 19:00 Top 500 van Het Foute Uur – Martijn Kolkman

19:00 – 21:00 Jordi Warners

21:00 – 00:00 Bas van Nimwegen

00:00 – 07:00 Non Stop

Zondag 29 december

07:00 – 09:00 Erik van Roekel

09:00 – 10:00 Top 500 van Het Foute Uur – Erik van Roekel

10:00 – 13:00 Top 500 van Het Foute Uur – Kimberly Dekker

13:00 – 16:00 Top 500 van Het Foute Uur – Stephan Bouwman

16:00 – 19:00 Top 500 van Het Foute Uur – Martijn Kolkman

19:00 – 21:00 Jordi Warners

21:00 – 00:00 Bas van Nimwegen

00:00 – 06:00 Non Stop

Maandag 30 december

06:00 – 09:00 Joep Roelofsen

09:00 – 13:00 Top 500 van Het Foute Uur – Menno Barreveld

13:00 – 16:00 Top 500 van Het Foute Uur – Wim van Helden

16:00 – 19:00 Top 500 van Het Foute Uur – Kai Merckx

19:00 – 22:00 Jordi Warners

22:00 – 00:00 Joost Swinkels

00:00 – 06:00 Non Stop

100%NL

100%NL heeft de komende dagen een uitgeklede programmering, waarbij veel dj’s vrij zijn. De ochtendshow vervalt daarbij op werkdagen. Op vrijdag presenteert Colin Banks de ‘100% NL Top 25 van 2019’. De volledige programmering ziet er als volgt uit:

Vrijdag 27 december

06:00 – 10:00 Non-stop

10:00 – 13:00 Martijn La Grouw

13:00 – 14:00 Colin Banks

14:00 – 16:00 100% NL Top 25 van 2019 – Colin Banks

16:00 – 19:00 Stephan Jacobs

19:00 – 06:00 Non-stop

Zaterdag 28 december

06:00 – 10:00 Non-stop

10:00 – 13:00 Martijn La Grouw

13:00 – 17:00 Colin Banks

17:00 – 06:00 Non-stop

Zondag 29 december

06:00 – 10:00 Non-stop

10:00 – 13:00 Martijn La Grouw

13:00 – 17:00 Colin Banks

17:00 – 06:00 Non-stop

Maandag 30 december

06:00 – 10:00 Non-stop

10:00 – 13:00 Thomas van Empelen

13:00 – 16:00 Koen Hansen

16:00 – 19:00 Stephan Jacobs

19:00 – 06:00 Non-stop

SLAM!

Voor het eerste in jaren, eindigt SLAM! het jaar niet met de ‘SLAM! MixMarathon XXL’. In plaats daarvan volgt het radiostation een aangepaste versie van de normale programmering. Dat betekent dat op vrijdag de normale ‘MixMarathon’ te horen is in het weekend de weekendprogrammering.

Op maandag is de programmering aangepast en hoor je dit:

07:00 – 10:00 Anoûl Hendriks

10:00 – 13:00 Tom van der Weerd

13:00 – 16:00 Dimitris Kops

16:00 – 19:00 Michiel Jurrjens

19:00 – 07:00 Non-stop

Sublime FM

Sublime FM volgt de normale programmering met grotendeels nonstop muziek.

BNR Nieuwsradio

Ook BNR Nieuwsradio zendt uit volgens de normale programmering.