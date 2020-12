‘Radio Doc’ is volgende week zondag, 27 december, voor de laatste keer te horen op NPO Radio 1. Het programma gaat verder als podcast. Het stoppen van het wekelijkse programma stuitte op verzet van programmamakers en andere belangstellenden, die onder meer een brief aan de NPO-directie stuurden en een petitie opzetten.

Vijftien jaar lang was ‘Radio Doc’ op de radio te horen, maar eind deze maand valt dus het doek. Erik Dijkstra en Frank Evenblij krijgen een programma op het tijdslot waarop nu nog ‘Radio Doc’ te horen is. Als podcastserie gaat het programma verder onder de naam ‘DOCS’, met Misha Melita als nieuwe, vaste presentator.

De laatste uitzending van zondag 27 december is extra lang en duurt van 18:00 tot 20:30 uur. Na de laatste show op Radio 1, is er vanaf 6 januari in ‘DOCS’ elke woensdagochtend een nieuwe documentaire te horen. De podcast is te beluisteren via de site van Radio 1 en andere streamingsdiensten.

Foto: Radio Doc