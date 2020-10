‘Radio Doc’ verdwijnt eind dit jaar van NPO Radio 1. Het programma gaat alleen als podcast verder, zo is het voornemen van de NPO. ‘Radio Doc’ moet wijken voor een sportprogramma en dat stuit 29 makers van het documentaireprogramma tegen de borst. Zij hebben een brief gestuurd aan de directie van de NPO, waarin ze pleiten voor behoud van ‘Radio Doc’ voor Radio 1.

Met het opheffen van het programma verdwijnt volgens de programmamakers een zelfstandig genre van de zender. ‘Dat betekent een journalistieke en culturele aderlating’, schrijven ze in de open brief. ‘Het NPO-besluit is in strijd met de kerntaak van de publieke omroep: programma’s maken met een educatief, informatief of cultureel doel. Als er op de publieke radiozenders één programma is dat hieraan beantwoordt, dan Radio Doc.’

‘Radio Doc’, dat op zondagavond om 21:00 uur te horen is, bereikt via Radio 1 volgens de programmamakers zo’n 30.000 tot 40.000 luisteraars per uitzending. ‘Het programma kent nu op Radio 1 trouwe luisteraars en mensen die het bij toeval horen. Die groepen gaan voor Radio Doc grotendeels verloren wanneer het niet meer rechtstreeks wordt uitgezonden.’

Foto: RadioFreak.nl