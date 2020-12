‘Last Christmas’ van Wham! is door luisteraars van Sky Radio uitgeroepen tot dé kersthit van 2020. De kerstklassieker heeft de meeste stemmen gekregen van de luisteraars en staat dit jaar op nummer 1 in de Christmas Top 50 van de ‘Christmas Station’. Wham stoot Mariah Carey van de troon, die de afgelopen jaren steevast met ‘All I Want For Christmas’ de kerstlijst aanvoerde.

“Ook dit jaar is er weer massaal gestemd op De Christmas Top 50 en dat heeft een nieuwe nummer 1 opgeleverd”, zegt Uunco Cerfontaine, programmadirecteur van Sky Radio. “Een bijzondere twist in een bijzonder jaar waarin veel anders is en veel mensen terug zullen denken aan ‘Last Christmas’ toen de wereld er nog heel anders uitzag.”

De Christmas Top 50 is aankomende vrijdag 18 december van 12:00 tot 16:00 uur te horen op Sky Radio. De lijst wordt herhaald op 24 december, Eerste en Tweede kerstdag. Nieuw in de top 5 is Miss Montreal, met haar kersthit ‘Being Alone At Christmas’.

Top 5

1. Wham! – Last Christmas

2. Mariah Carey – All I Want For Christmas

3. Michael Bublé – It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas

4. Chris Rea – Driving Home For Christmas

5. Miss Montreal – Being Alone At Christmas

