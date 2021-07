538-dj Frank Dane verhuist de radiostudio tijdens de Olympische Zomerspelen naar het ‘TeamNL Olympic Festival’ in Scheveningen. Live vanaf het strand doet Frank met zijn team twee weken lang verslag van het internationale sportevenement en huldigingen van de Nederlandse medaillewinnaars. Daarnaast ontvangen ze gasten en artiesten.

In verband met het tijdsverschil met Tokyo verplaatst de ochtend-dj niet alleen de studio, maar ook de uitzendtijden van zijn show naar de middag. ‘De 538 Middagshow: Let’s Go Tokyo’ is van maandag 26 juli tot en met donderdag 5 augustus iedere werkdag te horen van 16:00 uur tot 19:00 uur. Op vrijdag 30 juli en 6 augustus is de show te horen van 18:00 uur tot 21:00 uur. Wietze de Jager neemt de ochtendshow tijdelijk over.

538 is partner van NOC*NSF, maar is vanwege corona niet in Tokyo. Toch hoopt de zender op deze manier het Olympische gevoel over te brengen. “De dynamiek van het olympisch dorp is voelbaar op het festival en wij zitten daar met onze studio middenin”, zegt Frank Dane.

Foto: Radio 538