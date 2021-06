Radio 538 heeft de samenwerking met sportorganisatie NOC*NSF verlengd. Het radiostation wordt daarmee ook de radiopartner van de Olympische Zomerspelen in Tokyo. De zender is sinds de Spelen van 2000 al officieel partner van de sportkoepel en stimuleert met locatie-uitzendingen, interviews en andere content de promotie van sport en TeamNL in Nederland. Eerder dit jaar werd ook het contract met de KNVB verlengd.

“Samen met onze luisteraars staan we traditiegetrouw achter onze sporters en brengen de oranjesfeer via de radio bij hen thuis”, zegt Marc Adriani, Directeur Radio. “Radio 538 werkt al ruim 20 jaar samen met NOC*NSF, om precies te zijn vijf Winterspelen en vijf Zomerspelen, en we zetten dit met veel plezier voort.”

Half jaar

Voorlopig is het contract met Radio 538 met een half jaar verlengd. “538 is een prachtig vooruitstrevend radiostation”, meent algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF. Het is voor de sportkoepel een zender om TeamNL goed onder de aandacht te brengen. “En dat geldt zeker nu er geen Nederlandse fans in Tokyo mogen zijn. Fijn dat de 538-studio tijdens de Olympische Spelen op het TeamNL Olympic Festival in Scheveningen aanwezig zal zijn.”

In 2000 ging Radio 538 voor het eerst naar de Olympische Spelen en sindsdien heeft de zender geen editie van het internationaal sportevenement overgeslagen. Tijdens de Zomerspelen van dit jaar zendt Radio 538 uit vanaf het Olympic Festival in Scheveningen waar de sporters gehuldigd worden, bezoekers de Spelen met elkaar kunnen volgen via grote TV schermen en diverse sporten te beoefenen zijn.

Foto: Radio 538