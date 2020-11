NPO Radio 2 is de grote winnaar van de RadioFreak Awards 2020. Het publieke radiostation heeft volgens het publiek het beste nachtprogramma, de beste vormgeving, beste nieuwslezer en beste sidekick in huis. Ook Qmusic en Wilma Borgman (NOS / NPO Radio 1) zijn in de prijzen gevallen.

Er werden dit jaar ruim 16.000 stemmen uitgebracht voor de de RadioFreak Awards. De prijzen werden uitgereikt in zes categorieën en gingen over het ‘radioseizoen’ 2019-2020. Dit jaar werden ze, vanwege de coronamaatregelen, niet persoonlijk overhandigd, maar werden de winnaars op verschillende manieren verrast.

De genomineerden van de awards werden geselecteerd door de zenderbazen/programmadirecteuren van de landelijke radiostations. Vervolgens stemde het publiek van RadioFreak.nl op de genomineerden.

Beste marketing

Qmusic slaagde er voor de tweede keer in om de RadioFreak Award voor Beste Marketing in de wacht te slepen. De zender kreeg in september 2019 een make-over, waarbij de slogan ‘You make us Q’ na vier jaar werd ingewisseld voor ‘Q sounds better with you’.

“Qmusic brengt plezier, energie en een goed gevoel in het leven”, zegt Jorn Agterberg, marketingmanager van Qmusic. “Dat dna komt terug in al onze marketinguitingen, gecombineerd met het herkenbare Qmusic rood dat we al 15 jaar consistent gebruiken.”

Jorn Agterberg met de RadioFreak Award voor Beste Marketing voor Qmusic

Ook KINK en Sky Radio waren genomineerd.

Beste verslaggever

De RadioFreak Award voor Beste verslaggever is naar Den Haag gegaan, waar Wilma Borgman al jaren voor de politieke redactie van de NOS werkt. “Hier ben ik wel echt heeeel blij mee, dank voor jullie stem en steun allemaal!”, reageerde ze op de prijs.

Wilma Borgman met haar RadioFreak Award voor Beste Verslaggever

Ook Marc-Robin Visscher (NOS) en Joris Kreugel (NPO Radio 5) waren genomineerd.

Beste nieuwslezer

De zegetocht van NPO Radio 2 begon afgelopen week al bij Carmen Verheul. De NOS-nieuwslezer is al jaren te horen in de ochtend. Zij won met overmacht de RadioFreak Award voor beste nieuwslezer.

Carmen werd live op Radio 2 verrast met het nieuws. “Dit betekent echt heel veel voor me”, zei ze. “Want als je als 13-jarig meisje met een bandrecorder de straat op gaat voor straatinterviews en je droomt over de radio, dan zit de liefde voor radio heel diep. En als je die droom ook mag waarmaken en je zit bij een fantastisch radiostation met luisteraars die op me gestemd hebben, dan raak ik ontroerd.”

Carmen ging de strijd aan met de winnaar van 2015: Henk Blok (Radio 538) en Ronald Remmelzwaan (ANP).

Beste vormgeving

Ook de vormgeving van NPO Radio 2 is in de prijzen gevallen. De stemmers op RadioFreak.nl kozen de publieke zender als winnaar voor de RadioFreak Award voor Beste Vormgeving.

“Namens heel NPO Radio 2: we zijn supertrots op deze award. Een mooie onderscheiding voor de vormgevers bij NPO en omroepen, die samen met ons complete team ervoor zorgen dat NPO Radio 2 blijft verrassen en toch een heel herkenbaar en gewaardeerd geluid heeft. Stemmers en luisteraars, bedankt”, zegt zendermanager Peter de Vries van NPO Radio 2.

Peter de Vries met de RadioFreak Award voor Beste Vormgeving

Andere genomineerden waren SLAM! en Radio 538.

Beste nachtprogramma

‘Rick van V doet 2’ (NPO Radio 2) heeft een RadioFreak Award gekregen voor Beste nachtprogramma. Hij maakt het programma op dit moment vanuit huis en werd een paar dagen geleden verrast door z’n collega’s en z’n vrouw.

“Nachtradio is eigenlijk een ondergeschoven kindje bij de Nederlandse radio. Het is de plek waar de meest spannende radio plaatsvindt, de plek waar geëxperimenteerd kan worden. Dan is dit de beloning voor al die tijd”, aldus Rick.

Ook Miss Podcast (NPO Radio 1) en Martijn Kolkman (Qmusic) waren genomineerd.

Beste Sidekick

Caroline Brouwer is volgens het publiek de beste sidekick van Nederland. Ze kreeg de RadioFreak Award voor Beste Sidekick uit handen van dj Rob Stenders. “Echt prachtig, bedankt aan alle luisteraars die gestemd hebben”, reageerde ze.

Caroline liet Chris Bergström (538) en Rick Romijn (Radio Veronica), die ook genomineerd waren, achter zich.

Bezoekers van RadioFreak.nl konden op de genomineerden stemmen. Door te stemmen maakten ze kans op een DAB+-radio van AlleKabels.nl of het RadioFreak-prijzenpakket.

Foto: NPO Radio 2, NOS