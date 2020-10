Carmen Verheul is volgens het publiek de beste nieuwslezer van Nederland. Zojuist werd ze verrast met de RadioFreak Award voor Beste Nieuwslezer tijdens de uitzending van ‘Jan-Willem Start Op’ op NPO Radio 2.

Via RadioFreak.nl kreeg de nieuwslezer van de NOS de meeste stemmen en liet ze Ronald Remmelzwaan (ANP) en Henk Blok (Radio 538) , die ook genomineerd waren, achter zich. De prijzen gaan over het seizoen 2019 / 2020.

“Dit betekent echt heel veel voor me”, zei Carmen. “Want als je als 13-jarig meisje met een bandrecorder de straat op gaat voor straatinterviews en je droomt over de radio, dan zit de liefde voor radio heel diep. En als je die droom ook mag waarmaken en je zit bij een fantastisch radiostation met luisteraars die op me gestemd hebben, dan raak ik ontroerd.”

Loopbaan

Carmen begon haar radio-carrière bij Radio Weesp. In 2003 ging ze aan de slag bij Novum Nieuws, waar Arend Langenberg haar ontdekte. Daardoor maakte ze de overstap naar Sky Radio, Radio Veronica en Classic FM. Sinds 2007 werkt ze bij de NOS waar ze het nieuws leest, maar ook redactiewerk doet.

Eind 2010 krijgt NPO Radio 2 een eigen nieuwsredactie met Carmen als een van de vaste nieuwslezers. In 2015 heeft ze haar eerste nominatie voor een RadioFreak Award te pakken, maar dan pakt Henk Blok de prijs. Vorig jaar Twittert ze nog trots hoe haar collega Matijn Nijhuis de prijs pakt. Dit jaar laat ze iedereen achter zich en krijgt ze de RadioFreak Award zelf.

Stemmen

Er werden dit jaar ruim 16.000 stemmen uitgebracht voor de RadioFreak Awards. RadioFreak.nl is al jaren dé nieuwssite over alles wat met radio te maken heeft. Met de RadioFreak Awards wil de redactie laten zien dat er meer is dan alleen de bekende radiogezichten. De prijzen worden uitgereikt in zes categorieën.

Nominaties

De programmaleiders/zendermanagers van de landelijke radiostations in Nederland mochten per categorie één persoon of radiostation nomineren. Met als voorwaarde dat dit geen mensen van de eigen radiozender mochten zijn.

Door te stemmen maken bezoekers kans op een DAB+-radio van AlleKabels.nl of een RadioFreak-mok.

JAAA!!! Onze @carmenverheul wint de @radiofreak-award voor beste nieuwslezer! ✨🍻

Trots als een pauw en dank je wel voor het stemmen!! pic.twitter.com/CwR715HX5g — Jeroen Kijk in de Vegte (@jeroenkidv) October 27, 2020

Foto: NPO Radio 2