Qmusic heeft de RadioFreak Award voor Beste Marketing 2020 binnengesleept. Het station verslaat daarmee KINK en Sky Radio, die beide ook genomineerd waren voor de publieksprijs. Het is de tweede keer dat Qmusic de award voor beste marketing wint: het station sleepte de prijs in 2015 ook al binnen.

Qmusic kreeg in september 2019 een make-over, waarbij de slogan ‘You make us Q’ na vier jaar werd ingewisseld voor ‘Q sounds better with you’. “Qmusic brengt plezier, energie en een goed gevoel in het leven”, zegt Jorn Agterberg, marketingmanager van Qmusic. “Dat dna komt terug in al onze marketinguitingen, gecombineerd met het herkenbare Qmusic rood dat we al 15 jaar consistent gebruiken.”

Andere zenderbazen, die de drie genomineerde stations selecteerden, zijn te spreken over de marketingstrategie van Qmusic. “Q bouwt al jaren aan het merk, met een continue kwaliteit. Ook al verandert de programmering, qua marketing blijft het consistent”, zegt een van de zenderbazen. En: “Qmusic is dé marketingmachine van Nederland.”

Stemmen

Er werden dit jaar ruim 16.000 stemmen uitgebracht voor de RadioFreak Awards. De genomineerden voor de RadioFreak Awards 2020​ (seizoen september 2019 tot en met augustus 2020)​ zijn geselecteerd door de programmadirecteuren of zendermanagers van de landelijke radiostations in Nederland. Zij mochten per categorie één persoon of radiostation nomineren, uitgezonderd mensen van hun eigen zender.

Vervolgens was het aan de bezoekers van RadioFreak.nl om te stemmen op hun favoriet. Door te stemmen maakten ze kans op een DAB+-radio van AlleKabels.nl of het RadioFreak-pakket.