Geen weekendprogramma maar een maandlang de vrijdagmiddag voor Ruud de Wild en Olcay Gulsen op NPO Radio 2.In Wild in het weekend: Ruud vs Olcay gaan de dj en zijn vriendin elke vrijdag in november tussen 16:00 en 18:00 uur op Radio 2 het tegen elkaar opnemen. In vier afleveringen worden de luisteraar getrakteerd op spelletjes, actualiteiten, muziek en veel ‘relationeel geweld’ tussen Ruud en Olcay. Ze spelen allebei voor een goed doel en worden bijgestaan door een bekend Nederlands duo.

Wild in het weekend: Ruud vs Olcay is niet alleen live via de radio te volgen. Voorafgaand aan de uitzending kun je via social media meegenieten van de competitieve strijd. Daarnaast speelt de luisteraar een belangrijke rol, want competitie tussen Team Ruud en Team Olcay is niet compleet zonder publiek vanuit huis. Luisteraars kunnen elke week bepalen wie van het bekende duo dat te gast is in het team van Ruud komt en wie in het team van Olcay. En elke week zal de luisteraar live in de uitzending kunnen helpen bij de strijd tussen Ruud en Olcay.

Ruud de Wild: “Toen ik met Olcay in thuisquarantaine moest, waren we tot elkaar veroordeeld. We zijn dol op spelletjes, maar niet op verliezen. Daarom gaan we nu totaal vrijwillig deze ultieme relatietest aan, waarbij heel Nederland op de voorste rij zit. We hebben elkaar opnieuw ontdekt en dat smaakt naar meer.”

Wild in het weekend: Ruud vs Olcay hoor je op vrijdag 6, 13, 20 en 27 november tussen 16:00 en 18:00 uur op NPO Radio 2.

