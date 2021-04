Met de komst van Martijn Kolkman vernieuwt Radio 10 zijn weekendprogrammering. Vanaf 23 april opent René Verkerk het weekend op vrijdagavond met ‘Happy Hours’, waarna Gerard Ekdom te horen zal zijn met ‘Ekdom’s Funky Music Trip’. Dat programma was tot nu in de nacht van zaterdag en zondag te horen; de ‘Powermix’ verschuift naar die plek.

Op zaterdag en zondag gaat Radio 10 terug naar programma’s van drie uur in plaats vier uur. Silvan Stoet, Martijn Kolkman, René Verkerk, Dennis Verheugd en Robert Feller zijn de vaste stemmen in het weekend. Lindo Duvall, die op zaterdagochtend te horen was, stopt bij Radio 10. Hij is tegenwoordig op werkdagen te horen op Radio Veronica.

Nieuw is het programma ‘De 10 van…’, dat Lex Gaarthuis op zondag van 12:00 tot 13:00 uur maakt. “Aan de hand van tien nummers stelt Lex wekelijks de muzikale biografie van een bekende gast samen. Ze kijken terug op mooie jeugdherinneringen, dierbare momenten en grappige verhalen. De eerste gast die aanschuift is Linda de Mol. In de weken daarna ontvangt hij onder meer acteur Martijn Fischer, presentator Alberto Stegeman en sportjournalist Henry Schut”, laat Radio 10 weten.

Weekendprogrammering vanaf 23 april

De volledige weekendprogrammering van Radio 10 ziet er als volgt uit:

Vrijdagavond

19:00u – 22:00u: Happy Hour – René Verkerk

22:00u – 00:00u: Ekdom’s Funky Music Trip – Gerard Ekdom

Zaterdag

00.00u – 07:00u: Het Weekend van 10 (non-stop)

07:00u – 10:00u: Silvan Stoet

10:00u – 13.00u: Martijn Kolkman

13:00u – 16.00u: René Verkerk

16:00u – 19.00u: Dennis Verheugd

19:00u – 21:00u: Robert Feller

21:00u – 00:00u: Sven’s Classix – Sven van Veen

Zondag

00.00u – 02:00u: Radio 10 Powermix – Dennis Verheugd

02.00u – 07:00u: Het Weekend van 10 (non-stop)

07:00u – 10:00u: Silvan Stoet

10:00u – 12.00u: Martijn Kolkman

12:00u – 13.00u: De 10 Van… – Lex Gaarthuis

13:00u – 16.00u: René Verkerk

16:00u – 19.00u: Dennis Verheugd

19:00u – 21:00u: Robert Feller

21:00u – 00:00u: De Nacht Wacht – Rob van Someren

