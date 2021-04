Er zijn ruim een miljoen tickets aangevraagd voor 538 Oranjedag in Breda, zegt 538. 10.000 mensen zijn via loting aangewezen voor het Fieldlab-evenement op 24 april. Onder andere Snollebollekes, Davina Michelle, DI-RECT en Armin van Buuren treden op.

“We hadden wel verwacht dat veel mensen zich zouden aanmelden, maar dit is meer dan 25 keer zoveel als we onder normale omstandigheden op het Chasséveld kwijt zouden kunnen”, zegt Coco Hermans, radio director bij 538. Normaal zijn er 40.000 mensen welkom op het Koningsdagfeest.

Het feest wordt door Fieldlab Evenementen benut voor een opschalingstest, waarmee de tweede fase van de praktijkonderzoeken wordt ingegaan. Het doel van deze fase is om vast te stellen of ervaringen uit de eerste fase ook toepasbaar zijn bij grotere aantallen deelnemers.

Horeca

Bredase horeca was niet blij met het evenement. De lokale horeca baalt ervan dat ze geen rol hebben bij een feest, terwijl ze zelf dicht moeten blijven. Vandaag spraken de gemeente, de horeca en 538 hier samen over. Er is gekeken naar compensatie in de toekomst, bijvoorbeeld door horeca een grotere rol te geven bij toekomstige feesten.

Maandagavond is er een spoeddebat waarin de gemeenteraad aan burgemeester Paul Depla om tekst en uitleg vraagt.

Foto: Radio 538